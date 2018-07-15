Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Кабуле - СМИ
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Кабул. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у здания министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, в результате взрыва убиты и ранены не менее 10 человек.
Представитель ведомства сообщил журналистам, что теракт произошел около 16:30 по местному времени (15:00 мск) возле парковки министерства, когда служащие покидали работу.
вш
Интерфакс