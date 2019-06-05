Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В результате нападения боевиков-исламистов на контрольно-пропускной пункт в городе Эль-Ариш египетской провинции Северный Синай погибли, по меньшей мере, 10 полицейских, сообщили местные власти.
Нападение произошло рано утром в среду, когда мусульмане совершали молитву. По данным местной службы безопасности, среди погибших - два офицера и восемь призывников.
После нападения боевики захватили находившийся на КПП бронетранспортер и пытались бежать нем, однако в пустыне их догнал самолет ВВС Египта, открывший по ним огонь. В результате не менее пяти террористов были ликвидированы.
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