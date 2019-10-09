Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 20:49

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 11 человек погибли в ходе турецкой операции на севере Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

По их данным, среди погибших - восемь мирных жителей.

Между тем, турецкая газета "Дейли сабах" отмечает, что с начала операции турецкие военные уничтожили 55 "террористических целей". Более подробных данных издание не приводит.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

В странах ЕС призвал Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

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