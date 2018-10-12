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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 16:40 12.10.2018 - 16:40

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В американском штате Флориде из-за урагана "Майкл" погибли не менее 12 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях.

"Я думаю, что это число еще вырастет. Нам все еще не удалось добраться до зон, наиболее пострадавших от стихии", - заявил на пресс-конференции представитель ведомства.

В агентстве отмечают, что спасатели продолжают поиски, используя при этом собак-ищеек, беспилотники и спутниковые данные.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье Флориды 10 октября. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 км/ч, и урагану был присвоен четвертый - предпоследний - уровень разрушительности.

Власти Флориды эвакуировали более 400 тыс. человек из потенциально опасных зон. Отмечалось, что "Майкл" может стать самым разрушительным ураганом в истории Флориды и одним из самых мощных за последние 14 лет в США.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии может составить около $16 млрд.

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