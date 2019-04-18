Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 8:36

Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа неизвестных вооруженных людей совершила нападение на автобус на юго-западе Пакистана, погибли 14 человек, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По информации агентства, в автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось в общей сложности около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у пассажиров.

После этого они заставили несколько человек выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.

К настоящему моменту никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

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