Не менее 15 нелегальных иммигрантов погибли в автокатастрофе на западе Турции
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Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 нелегальных иммигрантов стали жертвами ДТП в провинции Измир на западе Турции, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
По данным агентства, автобус, перевозивший нелегалов, перевернулся и упал в реку Дегирменчай. Среди погибших есть дети.
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Интерфакс