Не менее 15 нелегальных иммигрантов погибли в автокатастрофе на западе Турции

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 9:04 14.10.2018 - 09:04

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 нелегальных иммигрантов стали жертвами ДТП в провинции Измир на западе Турции, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей. По данным агентства, автобус, перевозивший нелегалов, перевернулся и упал в реку Дегирменчай. Среди погибших есть дети. 1аю вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс