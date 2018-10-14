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Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 нелегальных иммигрантов стали жертвами ДТП в провинции Измир на западе Турции, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, автобус, перевозивший нелегалов, перевернулся и упал в реку Дегирменчай. Среди погибших есть дети.

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Интерфакс