Не менее 15 человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
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Гонконг. 26 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 человек стали жертвами наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут поисковые работы.
В результате схода оползней разрушены жилые дома и автомобильные дороги, в некоторых районах нарушена подача электроэнергии.
Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшее время дожди не прекратятся, и ситуация может осложниться.
АП отмечает, что период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов.
1вл аю
Интерфакс