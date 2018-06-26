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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:32 26.06.2018 - 12:32

Гонконг. 26 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 человек стали жертвами наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут поисковые работы.

В результате схода оползней разрушены жилые дома и автомобильные дороги, в некоторых районах нарушена подача электроэнергии.

Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшее время дожди не прекратятся, и ситуация может осложниться.

АП отмечает, что период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов.

1вл аю

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