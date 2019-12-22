Стамбул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - За два последних дня из северо-западной сирийской провинции Идлиб в Турцию бежали по меньшей мере 25 тыс. граждан Сирии, сообщили турецкие СМИ в воскресенье.
Это, как отмечают наблюдатели, связано с активизацией боевых действий правительственных сирийских войск по освобождению провинции от террористов запрещенной в России группировки "Джебхат Ан-Нусра".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что из Идлиба к границе Сирии с Турцией бежали около 50 тыс. человек.
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