Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 11:33

Стамбул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - За два последних дня из северо-западной сирийской провинции Идлиб в Турцию бежали по меньшей мере 25 тыс. граждан Сирии, сообщили турецкие СМИ в воскресенье.

Это, как отмечают наблюдатели, связано с активизацией боевых действий правительственных сирийских войск по освобождению провинции от террористов запрещенной в России группировки "Джебхат Ан-Нусра".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что из Идлиба к границе Сирии с Турцией бежали около 50 тыс. человек.

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