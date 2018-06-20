Не менее 250 мятежников-хуситов погибли в боях за аэропорт Ходейды - агентство
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*** Аэропорт находится под полным контролем правительственных сил Йемена
Дубай. 20 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 250 мятежников-хуситов погибли в ходе боев с правительственными силами Йемена за аэропорт города Ходейда, передает в среду государственное агентство ОАЭ (WAM).
По данным агентства, еще около 90 хуситов были взяты в плен военнослужащими армии Йемена. Информация о потерях среди йеменских военных пока не сообщается.
В результате операции под контролем вооруженных сил Йемена полностью находится аэропорт Ходейды - комплекс зданий, состоящий из пассажирского терминала, военной базы и
казарм.
Вооруженные силы Йемена при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов на прошлой неделе. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к югу и востоку от аэропорта.
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Интерфакс