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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 12:01 20.06.2018 - 12:01

*** Аэропорт находится под полным контролем правительственных сил Йемена

Дубай. 20 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 250 мятежников-хуситов погибли в ходе боев с правительственными силами Йемена за аэропорт города Ходейда, передает в среду государственное агентство ОАЭ (WAM).

По данным агентства, еще около 90 хуситов были взяты в плен военнослужащими армии Йемена. Информация о потерях среди йеменских военных пока не сообщается.

В результате операции под контролем вооруженных сил Йемена полностью находится аэропорт Ходейды - комплекс зданий, состоящий из пассажирского терминала, военной базы и

казарм.

Вооруженные силы Йемена при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов на прошлой неделе. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к югу и востоку от аэропорта.

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