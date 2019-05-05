Дубай. 5 мая. ИНТЕРФАКС - В результате нападения боевиков на полицейский участок в городе Пули-Хурми северной афганской провинции Баглан пострадали, по меньшей мере, 30 человек, сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Группа вооруженных боевиков атаковала участок после того, как смертник подорвал себя перед зданием, где расположен участок.
По данным источников, в настоящее время силы безопасности ведут перестрелку с террористами.
Ответственность за нападение взяло на себе афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ).
1гк ри