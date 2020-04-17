Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 16:28

*** В худшем случае может быть зафиксировано более 3 млн летальных исходов

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Примерно 300 тыс. жителей могут скончаться на африканском континенте от коронавируса COVID-19, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на доклад Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН).

В документе отмечается, что даже при соблюдении правил социального дистанцирования количество заражений на континенте может достичь 122 млн случаев, а при наихудшем развитии ситуации в Африке могут заразиться 1,2 млрд из 1,3 млрд населения, около 3,3 млн инфицированных могут скончаться.

В докладе ЭКА ООН говорится, что Африка "особо уязвима" к коронавирусу COVID-19 из-за бедности населения, перенаселенности городов и серьезных проблем в системах здравоохранения.

По оценкам комиссии, для проведения тестирования, на средства индивидуальной защиты и лечение в лучшем случае потребуется $44 млрд, а в худшем - $446 млрд.

В докладе сообщается, что из-за пандемии коронавируса может серьезно пострадать экономика континента. Отмечается, что около 27 млн жителей Африки окажутся в условиях крайней нищеты.

"Рухнувшие предприятия могут никогда не возобновить работу. Без оперативного реагирования (на пандемию - ИФ), правительства рискуют потерять контроль и столкнуться с (экономическим - ИФ) потрясением", - отмечается в докладе.

Как сообщает AP, накануне директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Африки Джон Нкенгасонг заявил, что Африке понадобится порядка 15 млн тестов на наличие COVID-19 в течение следующих трех месяцев.

По данным африканских СМИ, по состоянию на пятницу на континенте диагностировано 18441 случаев заражения COVID-19, 966 человек с коронавирусом скончались. Между тем 4344 заболевших выздоровели.

1ви ар ан

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