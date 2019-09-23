Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 14:07

Дели. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 500 человек собираются скрытно проникнуть с пакистанской территории в индийский штат Джамму и Кашмир, сообщило в понедельник издание Times of India со ссылкой на слова начальника штаба сухопутных сил Индии Бипина Равата.

"Мы разместили больше войск на западной границе, чтобы предотвратить это проникновение", - заявил Рават.

Также он сообщил, что лагерь по подготовке террористов, расположенный в районе пакистанского города Балакот, вновь функционирует.

Он отметил, что в штате Джамму и Кашмир, особый статус которого Дели ранее отменил, на самом деле не были введены строгие меры безопасности, а телефонные линии в штате работают.

Однако Бипин Рават не уточнил, как долго будут действовать особые меры безопасности в штате Джамму и Кашмир.

В феврале 2019 года стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Позднее премьер-министр Пакистана Имран Хан опроверг утверждения Индии, о том, что индийские ВВС нанесли удары по лагерю террористов районе пакистанского города Балакот, назвав их "фикцией".

В сентябре после того, как Дели отменил особый статус штата Джамму и Кашмир, советник премьера Индии по нацбезопаности Аджит Довал выступил с обвинениями в адрес Пакистана, утверждая, что Исламабад пытается подорвать безопасность в этом штате. В частности, он утверждал, что индийская разведка установила присутствие в пакистанской части Кашмира примерно 230 террористов, причем некоторые из них просочились в Джамму и Кашмир с целью сеять там беспорядки.

1ви аю

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