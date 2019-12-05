Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 10:40

Вена. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Нигерия в ноябре исполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 100%, сообщил журналистам министр нефти Нигерии Тимипре Силва перед встречей с министром энергетики Саудовской Аравии.

Он сказал также, что пока не обсуждал возможность продления сделки или ужесточения квот.

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