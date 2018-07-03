Нигерия намерена использовать FSRU для улучшения ситуации в сфере энергоснабжения
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Лондон. 3 июля. INTERFAX ENERGY - Нигерия может начать импортировать сжиженный природный газ (СПГ) для плавучего терминала хранения и регазификации СПГ (FSRU), что, как ожидается, позволит стране улучшить ситуацию в сфере энергоснабжения.
Нигерия неоднократно сталкивалась с отключением электростанций из-за аварий или других инцидентов на газопроводах, пишет Interfax Natural Gas Daily.
Интерес к участию в проекте уже выразили несколько иностранных компаний, сообщил коммерческий директор Nigeria LNG (NLNG) Гудвил Дайк.
"Мы уверены, что множество зарубежных специалистов заинтересованы в таком проекте - это и Engie и Golar", - заявил Г.Дайк в ходе Всемирной газовой конференции (World Gas Conference 2018), прошедшей в Вашингтоне на прошлой неделе.
По его словам, NLNG намерена поставлять часть газа для FSRU-проекта, а остальные поставки придутся на долю иностранных СПГ-проектов.
"Мы получили разрешение совета директоров поддержать поставки СПГ в Нигерию в качестве промежуточного решения, которое позволит устранить проблемы с инфраструктурой, которые у нас есть на данный момент", - отметил Г.Дайк.
Использование FSRU, вероятно, поможет избежать ситуаций подобных той, что произошла в начале 2018 года, когда в результате пожара был закрыт газопровод Эскравос-Лагос. Это привело к временному выводу из эксплуатации мощностей газовых электростанций общим объемом 1,1 ГВт.
Проблемы на другом газопроводе спровоцировали серию перебоев в работе газовых электростанций в июне текущего года.
Нигерия является четвертым по величине в мире экспортером СПГ, однако эта страна - не единственный крупный экспортер, планирующий создание инфраструктуры для импорта СПГ.
Так, Австралия, которая заняла второе место среди крупнейших экспортеров СПГ в 2017 году, готовит четыре FSRU-проекта.
Служба энергетической информации
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Интерфакс