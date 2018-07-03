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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 16:08 03.07.2018 - 16:08

Лондон. 3 июля. INTERFAX ENERGY - Нигерия может начать импортировать сжиженный природный газ (СПГ) для плавучего терминала хранения и регазификации СПГ (FSRU), что, как ожидается, позволит стране улучшить ситуацию в сфере энергоснабжения.

Нигерия неоднократно сталкивалась с отключением электростанций из-за аварий или других инцидентов на газопроводах, пишет Interfax Natural Gas Daily.

Интерес к участию в проекте уже выразили несколько иностранных компаний, сообщил коммерческий директор Nigeria LNG (NLNG) Гудвил Дайк.

"Мы уверены, что множество зарубежных специалистов заинтересованы в таком проекте - это и Engie и Golar", - заявил Г.Дайк в ходе Всемирной газовой конференции (World Gas Conference 2018), прошедшей в Вашингтоне на прошлой неделе.

По его словам, NLNG намерена поставлять часть газа для FSRU-проекта, а остальные поставки придутся на долю иностранных СПГ-проектов.

"Мы получили разрешение совета директоров поддержать поставки СПГ в Нигерию в качестве промежуточного решения, которое позволит устранить проблемы с инфраструктурой, которые у нас есть на данный момент", - отметил Г.Дайк.

Использование FSRU, вероятно, поможет избежать ситуаций подобных той, что произошла в начале 2018 года, когда в результате пожара был закрыт газопровод Эскравос-Лагос. Это привело к временному выводу из эксплуатации мощностей газовых электростанций общим объемом 1,1 ГВт.

Проблемы на другом газопроводе спровоцировали серию перебоев в работе газовых электростанций в июне текущего года.

Нигерия является четвертым по величине в мире экспортером СПГ, однако эта страна - не единственный крупный экспортер, планирующий создание инфраструктуры для импорта СПГ.

Так, Австралия, которая заняла второе место среди крупнейших экспортеров СПГ в 2017 году, готовит четыре FSRU-проекта.

Служба энергетической информации

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