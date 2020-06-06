Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 2:23

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Нигерия призывает страны ОПЕК+ продолжить сокращать добычу после июня в рамках текущих квот для балансировки рынка, следует из опубликованного министром нефти страны Тимипре Силвой сообщения в твиттере.

"Нигерия и другие страны заверяют о намерении продлить апрельское решение о сокращении добычи нефти на завтрашней встрече ОПЕК+. Я хочу присоединиться к многим другим странам-членам ОПЕК и странам, не входящим в ОПЕК, чтобы заверить всех наших партнеров в полной приверженности Нигерии продолжению действующего соглашения о корректировке добычи нефти после июня 2020 года", - отмечает Силва.

"Нигерия удовлетворена постепенным улучшением цен на нефть со времени последнего совещания стран, и я настоятельно призываю всех производителей продолжать приносить необходимые жертвы, чтобы сохранить выгоды, достигнутые в результате соглашения. Во время нашей встречи по видеосвязи в субботу, 6 июня 2020 года ожидается официальное объявление о продлении решения от 12 апреля, несмотря на недовыполнение обязательств одной или двумя странами-членами", - подчеркнул он.

Между тем, Нигерия наряду с Ираком является той самой страной, которая не исполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+ в полном объёме. В мае Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.

Выполнение сделки странами ОПЕК из-за Ирака и Нигерии, по данным источников, в мае составило около 75%.

Йм бм

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