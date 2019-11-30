Брюссель. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Нидерландов объявили, что задержали мужчину в рамках расследования нападения, совершенного днем ранее в центре Гааги.
"Полиция задержала 35-летнего мужчину в центре Гааге по делу, связанному с получившими ножевые ранения людьми", - говорится в твиттере гаагской полиции.
У этого человека нет определенного места жительства. Следователи намерены приступить к его допросу.
В ночь на субботу вооруженный ножом мужчина напал на людей на торговой улице в Гааге. Трое прохожих получили ранения.
1во гс