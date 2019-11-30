Этот контент был опубликован 30 ноября 2019 г. 19:13

Брюссель. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Нидерландов объявили, что задержали мужчину в рамках расследования нападения, совершенного днем ранее в центре Гааги.

"Полиция задержала 35-летнего мужчину в центре Гааге по делу, связанному с получившими ножевые ранения людьми", - говорится в твиттере гаагской полиции.

У этого человека нет определенного места жительства. Следователи намерены приступить к его допросу.

В ночь на субботу вооруженный ножом мужчина напал на людей на торговой улице в Гааге. Трое прохожих получили ранения.

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