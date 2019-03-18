Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 14:42

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов проводят спецоперацию в городе Утрехт после стрельбы в трамвае, передают в понедельник западные СМИ.

По данным СМИ, полицейские ворвались в здание, которое может иметь отношение к произошедшей атаке.

Ранее стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. Полиция подтвердила гибель одного человека. Стрелявшего до сих пор не нашли.

Телеканал Sky News позднее сообщил, что полиция Утрехта зафиксировала стрельбу сразу в нескольких районах города.

1тэ аю

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