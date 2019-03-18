Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов проводят спецоперацию в городе Утрехт после стрельбы в трамвае, передают в понедельник западные СМИ.
По данным СМИ, полицейские ворвались в здание, которое может иметь отношение к произошедшей атаке.
Ранее стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. Полиция подтвердила гибель одного человека. Стрелявшего до сих пор не нашли.
Телеканал Sky News позднее сообщил, что полиция Утрехта зафиксировала стрельбу сразу в нескольких районах города.
1тэ аю