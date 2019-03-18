Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 16:09

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Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов проводят спецоперацию в городе Утрехт после стрельбы в трамвае, передают в понедельник западные СМИ.

По их данным, полицейские ворвались в здание, которое может иметь отношение к произошедшей атаке. В ходе спецоперации сотрудники полиции использовали специально обученных собак в специальных защитных жилетах.

По сообщению британского издания Evening Standard, полиция также собирает дополнительную информацию о красной машине марки Renault Clio, которая была угнана незадолго до стрельбы. Позднее стражи порядка обнаружили ее оставленной к северу от центра города.

Мэр Утрехта Йан фон Занен заявил, что полиция предполагает, что произошедшая стрельба была терактом, а нападавших могло быть несколько.

"Мы не можем исключить и, более того, даже склоняемся к тому, что это было терактом. Скорее всего, был один нападавший, но их может быть и несколько", - сказал Й.фон Занен на пресс-конференции.

Ранее стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще девять получили ранения.

Стражи порядка продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса.

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального, власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.

1тэ ар

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