Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 12:34

*** Они опасаются, что его могут обменять и отправить в РФ

Берлин. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Нидерландские следователи хотят допросить удерживаемого под стражей на Украине Владимира Цемаха в рамках расследования крушения рейса MH17 в небе над Донбассом, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По словам представителя международной совместной следственной группы, Цемах "представляет интерес" для расследования. Однако, следователи не уверены, что им удастся его допросить, если Цемах будет включен в обмен находящимися под стражей между Россией и Украиной.

"Если его обменяют, тогда, конечно, сложно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, если он будет в России", - полагают в следственной группе.

Украинские спецслужбы в конце июня задержали на территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

После задержания его вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Затем Цемаха отправили в Киев, где 29 июня Шевченковский районный суд города принял решение о его аресте сроком на два месяца, сообщил BBC адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Цемаху предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины о создании террористической группы или террористической организации, отмечает BBC. Таким образом, Цемах может получить от восьми до 15 лет тюрьмы, если его вину признают.

Его дочь Мария Цемах рассказала BBC, что она связывает его задержание и арест с тем, что в 2014 году он был "начальником ПВО" в Снежном, вблизи которого, по данным международных следователей, был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

В то же время, она отмечала, что ее отец стал "начальником ПВО" в Снежном лишь с октября 2014 года, в то время как трагедия с "Боингом" произошла в июле. "Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту", - заявила ВВС дочь Цемаха.

В конце июля прокурор Олег Пересада сообщил в суде, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении малазийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году.

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