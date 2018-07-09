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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Эксперты в сфере безопасности из Нидерландов обнаружили уязвимость в финском мобильном приложении - фитнес-трекере Polar Flow, благодаря которой можно, в частности, отследить данные военнослужащих и сотрудников разведывательных служб из 69 стран, сообщают в понедельник западные СМИ.

Доклад по итогам расследования, проведенного экспертами компании Bellingcat и журналистами, был опубликован накануне в блоге на нидерландском портале "Корреспондент". По словам авторов, в ходе расследования им удалось получить подробную личную информацию о военнослужащих из разных стран, включая их домашние адреса, "людей, служащих на подлодках, американцах в "Зеленой зоне" в Багдаде, о российских солдатах в Крыму".

"Мы можем найти (данные - ИФ) западных военнослужащих в Афганистане благодаря сайту Polar. Сверка одного имени и фотографии профиля по социальным сетям подтвердила личность одного солдата", - заявляет эксперт Фуке Постма.

"При помощи пары кликов легко обнаружить маршрут утренней пробежки высокопоставленного офицера авиабазы, где хранятся ядерные боеприпасы", - утверждает он. Речь также идет о персонале тюрьмы Гуантанамо, военных в иракском Эрбиле, а также на базах в Саудовской Аравии, Катаре, в Южной Корее, в Чаде, в Мали.

По данным авторов доклада, им удалось обнаружить данные около 6 тыс. человек, среди которых, помимо военнослужащих, были сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) США, а также Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Разработчики приложения Polar выпустили заявление, в котором сообщили, что отключили функцию, позволявшую пользователям обмениваться данными, отметив, что первоначально все данные стали доступы публично только у тех пользователей, кто включил функцию определения местоположения.

"Важно понимать, что Polar не распространял тайно никакие данные и что утечки личных данных тоже не было", - отмечается в заявлении.

По данным нидерландских исследователей, около 2% пользователей Polar подключили функцию обмена данными, но при этом любой человек мог получить доступ к потенциально конфиденциальным сведениям.

Приложение Polar Flow позволяет пользователям отслеживать их ежедневную физическую активность.

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Интерфакс