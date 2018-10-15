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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 2:06 15.10.2018 - 02:06

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные интенсифицировали своё присутствие в районах Арктики, где проводят совместные учения британские и нидерландские морские пехотинцы, заявил генерал Джефф Мак Мутри, ответственный за операции морской пехоты ВС Нидерландов.

"Мы наблюдаем повышенный интерес кораблей ВМФ России в периоды, когда мы проводим учения (в Арктике - ИФ), - заявил он британской газете "Дейли телеграф".

"Например, когда мы проводим учения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей. И они подходят ближе к нам, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их присутствие не осталось незамеченным", добавил генерал.

По его словам, похожим образом ведут себя пилоты самолётов ВКС РФ. "Также мы видим российские истребители, подлетающие ближе к нашим кораблям. Они делают это лишь для обозначения своего присутствия, причём этот способ можно почти назвать провокационным", - добавил собеседник газеты.

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