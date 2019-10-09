Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 10:37

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьеры Нидерландов и Австралии Марк Рютте и Скотт Моррисон подтвердили, что намерены довести до конца расследование в отношении лиц, ответственных за гибель малайзийского "Боинга" в Донбассе в июле 2014 года, сообщил в среду телеканал Euronews.

"Мы не успокоимся, пока судебное дело не будет закрыто таким образом, чтобы мы все ощутили - справедливость восторжествовала", - приводит телеканал слова Рютте на пресс-конференции со Скоттом Моррисоном во время визита в Австралию.

Однако, по его словам, разбирательство может занять долгое время.

"Мы стоим плечом к плечу и продолжим добиваться правосудия столько, сколько потребуется, и мы не успокоимся", - заявил, в свою очередь, Моррисон.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 192 подданных Нидерландов (один имел еще гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

С целью расследования 7 августа 2014 года была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной ССГ информации, все будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов.

В МИД РФ заявили, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса".

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