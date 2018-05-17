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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 20:28 17.05.2018 - 20:28

Нью-Йорк (ООН). 17 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в четверг заявил, что готов содействовать принятию мер по минимизации негативных последствий возможных санкций США против Ирана для голландских и европейских компаний.

"Лучшим вариантом для европейских и голландских компаний будет их исключение (из-под действия санкций США против Тегерана - ИФ)", - сказал С.Блок журналистам перед заседанием СБ ООН.

В настоящий момент глава МИД Нидерландов направляется в Вашингтон, где он планирует встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео и с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из иранского соглашения по атому, заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) международных посредников. Помимо этого, в Вашингтоне заявили, что будут работать над восстановлением санкций против Ирана. Теперь остальные участники соглашения обсуждают, что следует предпринять, чтобы оно осталось в силе.

Ранее в четверг председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС может запустить закон "о блокировании" от 1996 года для защиты европейских компаний от последствий американских санкций.

Тэ эф бп

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