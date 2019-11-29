Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 17:34

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Нидерланды отправят корабль для участия в создаваемой по инициативе Франции европейской коалиции по обеспечению безопасности навигации в Персидском заливе, заявил премьер страны Марк Рютте.

"Очень важно гарантировать свободный и безопасный проход (кораблей - ИФ)", - приводят западные СМИ слова премьера.

По его словам, "Нидерланды счастливы сыграть роль" в этой инициативе.

Миссия нидерландского корабля продлится с конца января 2020 года по конец июня того же года.

Кроме этого, Нидерланды отправят некоторое количество персонала в штаб-квартиру европейской миссии на военно-морскую базу Франции в Абу-Даби (ОАЭ).

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге оба танкера были освобождены. Однако США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

Идея европейской коалиции была впервые озвучена в июле, причем основным участником миссии выступает Франция. В то же время, напоминают СМИ, некоторые европейские страны высказывали опасения, что другая коалиция - под эгидой США - лишь усилит напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!