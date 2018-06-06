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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 14:45 06.06.2018 - 14:45

Киев/Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Правительство Нидерландов не видит оснований для привлечения Украины к ответственности за крушение в 2014 году самолета рейса MH17 в небе над Донбассом за незакрытие воздушного пространства, о чем официально были уведомлены депутаты нижней палаты парламента (палате представителей) Нидерландов.

"На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT, информации из открытых источников, и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности", - говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока депутатам нижней палаты парламента (палате представителей) Нидерландов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в министерстве иностранных дел Украины в среду.

"Правительство считает, что на данный момент дополнительное расследование не нужно", - отмечается в письме.

С.Блок также подчеркнул важность сотрудничества с Украиной в рамках JIT для эффективности уголовного расследования.

Кроме того, в МИД сообщили, что 6 июня в палате представителей запланированы пленарные дебаты по вопросу ратификации Соглашения между Нидерландами и Украиной о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с крушением самолета рейса МН17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 24 мая 2018 года в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

4 июня президент РФ в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, комментируя слова журналиста, о том, что малазийский "Боинг" был сбит российской ракетой, заявил, в частности, что следствие игнорирует аргументы российской стороны по делу о крушении малазийского "Боинга" над Украиной. Он добавил, что Украина "несёт как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролёт гражданских воздушных судов в зоне конфликта".

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