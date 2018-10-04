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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых были высланы из Нидерландов.

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Интерфакс