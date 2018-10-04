Нидерланды обвиняют четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХО - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".
В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых были высланы из Нидерландов.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1аю ан ан
Интерфакс