Нидерланды обвиняют четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХО - СМИ

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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 12:22 04.10.2018 - 12:22

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг". В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых были высланы из Нидерландов. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю ан ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс