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*** Россиян выслали из страны

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в апреле 2018 года в Амстердам.

После того как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица были высланы из Нидерландов.

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Интерфакс