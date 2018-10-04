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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 12:28 04.10.2018 - 12:28

*** Россиян выслали из страны

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в апреле 2018 года в Амстердам.

После того как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица были высланы из Нидерландов.

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