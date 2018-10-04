Нидерланды обвиняют четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХО - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** Россиян выслали из страны
(добавлен 4-й абзац)
Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".
В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в апреле 2018 года в Амстердам.
После того как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица весной 2018 были высланы из Нидерландов.
Западные СМИ отмечают, что имена этих россиян - Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин, Евгений Серебряков.
По версии нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО в Гааге, чтобы взломать ее компьютерные системы.
1аю ки
Интерфакс