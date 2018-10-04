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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:05 04.10.2018 - 13:05

*** Россиян выслали из страны

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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в апреле 2018 года в Амстердам.

После того как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица весной 2018 были высланы из Нидерландов.

Западные СМИ отмечают, что имена этих россиян - Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин, Евгений Серебряков.

По версии нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО в Гааге, чтобы взломать ее компьютерные системы.

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