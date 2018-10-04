Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Нидерланды проинформировали в четверг министров обороны стран НАТО о кибероперации против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении главы НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации.

Последует

1ов яч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс