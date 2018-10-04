Нидерланды пожаловались министрам обороны стран НАТО на кибероперацию российской военной разведки против ОЗХО

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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:35 04.10.2018 - 13:35

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Нидерланды проинформировали в четверг министров обороны стран НАТО о кибероперации против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении главы НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации. Последует 1ов яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс