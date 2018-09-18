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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 10:56 18.09.2018 - 10:56

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Нидерландов отказываются от финансовой поддержки неправительственной организации "Белые каски" в Сирии, сообщает во вторник австрийская газета "Штандарт".

"Нидерландские власти прекращают финансирование сирийской неправительственной организации "Белые каски" и других подобных организаций, обвиняя их в возможных связях с террористическими группировками", - отмечается в сообщении.

При этом издание отмечает, что с 2015 года Нидерланды направили на эти цели примерно 12 млн евро и в настоящий момент опасаются, что часть денег могла попасть в руки экстремистов.

"Нидерланды стали первой страной, которая открыто заявила о возможных проблемах с "Белыми касками", - пишет "Штандарт".

В июне сирийское внешнеполитическое ведомство отметило, что "США и некоторые страны Запада использовали "Белые каски" для осуществления действий террористического характера, особенно связанных с химоружием с целью искажения имиджа Сирии и продления войны".

В свою очередь, в Вашингтоне отвергли эти обвинения и летом 2018 года заявили о выделении еще $6,6 млн на финансирование "Белых касок".

1тэ ар

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