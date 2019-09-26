Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 10:18

Амстердам. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Нидерландов начали расследование в отношении ABN Amro Group NV, касающееся практик банка в сфере противодействия отмыванию денег.

Акции банка теряют в цене более 9% на торгах в Амстердаме в четверг.

Нидерландская прокуратура считает, что ABN Amro не смог обеспечить надлежащее информирование властей о подозрительных транзакциях, совершавшихся его клиентами, а также необходимую проверку клиентов.

Расследование было начато после получения соответствующих сигналов от Центробанка Нидерландов, сообщила прокуратура.

ABN Amro, в свою очередь, заявил, что власти Нидерландов проводят расследование на предмет нарушения им законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму, но не стал вдаваться в детали.

В июле ABN Amro сообщил о получении уведомления от ЦБ Нидерландов, в соответствии с которым ему предстоит проверить транзакции всех 5 млн розничных клиентов. Во втором квартале текущего года банк зарезервировал 114 млн евро на расходы, связанные с этими проверками.

Еще в конце 2018 года ABN Amro заявил, что направил 85 млн евро на ужесточение практик противодействия финансовым преступлениям в сфере обслуживания коммерческих организаций и в бизнесе по выпуску кредитных карт.

В тот момент банк говорил о том, что может быть оштрафован властями, однако не стал создавать резервы на эти цели, поскольку затруднялся с оценкой потенциального размера штрафа.

Крупнейший банк Нидерландов - ING Groep NV - в прошлом году выплатил 775 млн евро по соглашению с властями, признав наличие "серьезных недостатков" в его практиках в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

пк аш ан

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