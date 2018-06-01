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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 18:00 01.06.2018 - 18:00

Прага. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Депутаты нижней палаты парламента Чехии проголосовали за увеличение числа чешских военных, которые задействованы в зарубежных миссиях НАТО и Евросоюза, передают в пятницу местные СМИ.

"Мы будем действовать в тех странах, где присутствуют наши военные, и будем увеличивать военное присутствие в рамках некоторых миссий, как это делают другие государства", - приводят издания выдержки из заявления чешского министра обороны Карлы Шлехтовой.

"Речь идет о миссиях, подразумевающих учения, а не участие в военных действиях. Мы делаем этот шаг для защиты Чехии и Европы от терроризма и нелегальной иммиграции", - подчеркнула министр.

По данным изданий, речь идет о миссиях в Афганистане, Ираке, Мали и прибалтийских странах. В соответствии с решением парламента, в 2018 году 1081 солдат будет служить за границей вместо 806, в 2019 году - 1191, а в 2020 году - почти 2 тыс. военных.

Ранее увеличение числа военнослужащих, задействованных в международных зарубежных миссиях, одобрили депутаты верхней палаты парламента Чехии.

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