Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - США, вопреки сообщениям ряда СМИ, не вносят какие-либо изменения в санкционную политику против Ирана, заявил в четверг министр финансов Израиля Моше Кахлон.

"Я только что в Тель-Авиве завершил отличную рабочую встречу с заместителем министра финансов США Сигал Мандерлкер. Я был рад услышать от нее, что вопреки сообщениям СМИ, в санкционной политике США в отношении Ирана нет изменений, и они (санкции - ИФ) продолжат усиливаться", - написал он на странице в Twitter.

Американский сайт The Daily Beast ранее со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп активно изучает французскую идею о предоставлении Тегерану кредитной линии на $15 млрд в обмен на обязательство Ирана придерживаться договоренностей по атому. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал Трампу предпринять шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти в обмен на возобновление выполнения Тегераном обязательств: речь шла о том, чтобы Иран мог экспортировать не менее 700 тыс. баррелей нефти в день, и о кредитной линии в размере $15 млрд.

Таким образом, отмечал The Daily Beast, в случае согласия с Парижем Вашингтону придется делать исключения из антииранских санкций, а это идет в разрез с официальной линией США на оказания максимального давления на Тегеран. Однако, напоминает The Daily Beast, предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама тоже вначале "душил иранскую экономику", прежде чем сесть с Ираном за стол переговоров и заключить в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

1аю ар

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