Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 19:35

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что планов проведения встречи глав государств "нормандского формата" пока нет.

"Нет. Никаких прикидок пока нет", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в пятницу П.Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется встреча в "нормандском формате".

В "нормандскую четверку" входят Россия, Франция, Германия и Украина.

1пп ки

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