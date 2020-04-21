Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 6:05

Гонконг. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея не заметила никаких признаков, свидетельствующих о плохом самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Нам нечего подтвердить, и в Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", - говорится в сообщении для СМИ Кан Мин Сока, пресс-секретаря администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Такого же мнения придерживается и правительственный источник, опрошенный агентством "Ренхап".

По его словам, не было обнаружено никаких соответствующих признаков того, что состояние здоровья Ким Чен Ына ухудшилось. Он подчеркнул, что северокорейский лидер показывался на публике до недавнего времени.

Эти заявления были сделаны после того, как ряд СМИ сообщил о том, что Ким Чен Ын был госпитализирован после операции на сердце.

CNN со ссылкой на осведомленного чиновника сообщил, что США проверяют информацию о плохом самочувствии северокорейского лидера.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике на заседании Политбюро правящей Трудовой партии Кореи сообщалось 11 апреля.

Между тем, 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

Отсутствие сообщений о северокорейском лидере в государственных СМИ КНДР часто вызывает слухи о состоянии его здоровья.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.

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