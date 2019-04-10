Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 20:07

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший постпред США при ООН Никки Хейли напишет книгу о своем опыте работы на этой должности, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его информации, Н.Хейли заключила контракт с издательством St.Martin's Press. Ожидается, что книга появится в продаже этой осенью.

Н.Хейли расскажет читателям не только о своей работе на посту постпреда США при ООН в 2017-2018 годах, но и о том, как до этого она была губернатором штата Южная Каролина.

Согласно сообщению издательства, повествование пойдет о "важных действиях, решениях, разногласиях и закулисных переговорах, которые оказывают влияние на национальные и мировые события".

В St.Martin's Press указали, что Н.Хейли поделится своим "очень личным" мнением по поводу событий, свидетелем которых она стала.

В конце прошлого года Н.Хейли покинула пост постоянного представителя США при ООН. Это должность она занимала с января 2017 года. До этого с 2011 по 2017 года она была губернатором Южной Каролины. Администрация США до сих пор не определила, кто теперь будет представлять США на заседаниях в ООН.

Н.Хейли считается восходящей звездой Республиканской партии и преданной сторонницей президента США Дональда Трампа. В связи с этим наблюдателям интересно, каковы будут ее дальнейшие шаги в американском политическом мире.

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