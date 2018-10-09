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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 16:18 09.10.2018 - 16:18

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хэйли подала в отставку, передает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн. О причинах отставки пока не сообщается. Позже во вторник Н.Хэйли должна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Овальном кабинете. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс