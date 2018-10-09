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Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хэйли подала в отставку, передает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.

О причинах отставки пока не сообщается.

Позже во вторник Н.Хэйли должна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Овальном кабинете.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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Интерфакс