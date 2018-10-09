Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 16:24 09.10.2018 - 16:24

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хэйли подала в отставку, передает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.

О причинах отставки пока не сообщается.

Позже во вторник Н.Хэйли должна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Овальном кабинете.

Н.Хэйли стала постпредом США при ООН в январе 2017 года, а до этого она занимала пост губернатора Южной Каролины и являлась первой женщиной, занимавшей губернаторский пост в этом штате.

Наблюдатели отмечают, что Н.Хэйли - один из более преданных сторонников Д.Трампа.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line