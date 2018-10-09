Никки Хэйли покидает пост постпреда США при ООН
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Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хэйли подала в отставку, передает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.
О причинах отставки пока не сообщается.
Позже во вторник Н.Хэйли должна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Овальном кабинете.
В свою очередь американский информационный портал "Эксиоз" со ссылкой на свои источники сообщает, что Н.Хэйли обсуждала свою отставку с Д.Трампом на прошлой неделе, когда приезжала к нему в Белый дом.
"Эта новость шокировала многих высокопоставленных лиц, занимающихся внешней политикой в администрации Трампа", - написал "Эксиоз".
Н.Хэйли стала постпредом США при ООН в январе 2017 года, а до этого она занимала пост губернатора Южной Каролины и являлась первой женщиной, занимавшей губернаторский пост в этом штате.
Наблюдатели отмечают, что Н.Хэйли - один из наиболее преданных сторонников Д.Трампа.
1кю аю
Интерфакс