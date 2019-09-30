Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 14:10

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр Финансов Великобритании Саджид Джавид предупредил в понедельник, что никто не знает, во сколько может обойтись экономике Великобритании в краткосрочной перспективе выход Великобритании из ЕС без каких-либо договоренностей.

"Я не думаю, что кто-то действительно знает полный и правильный ответ на этот вопрос", - заявил Джавид в интервью радиостанции BBC Radio 4.

Джавид пообещал, что в случае Brexit без соглашения с Брюсселем британское правительство даст "ощутимый экономический ответ", чтобы постараться свести к минимуму потери в сфере экономики. Он не стал уточнять, что именно будет делать правительство.

Министр заверил, что благодаря мерам, над которыми работают британские власти, Великобритания сможет "справится со многими препятствиями", которые появятся в случае отсутствия соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Джавид ранее заявлял, что Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем - не является предпочтительным вариантом для британских властей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, согласно плану, даже если к этому моменту Лондон и Брюссель не смогут согласовать условия выхода.

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