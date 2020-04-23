Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 5:48

Гонконг. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Жизнь в КНДР идет как обычно, заявил в четверг официальный представитель министерства по делам объединения двух Корей на фоне сообщений о плохом самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Никаких необычных признаков обнаружено не было . (...) Мы следим за северокорейскими СМИ, и мы видели обмен письмами между лидерами, поздравления и другие мероприятия по случаю дня рождения (основателя КНДР Ким Ир Сена - ИФ)", - цитирует чиновника агентство "Ренхап".

Он имел в виду сообщения северокорейских СМИ о том, что страна направила поздравительные послания в несколько стран, в том числе в Сирию в субботу, Зимбабве в воскресенье и Кубу в понедельник.

В среду ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту Сирии Башару Асаду, который ранее поздравил его с годовщиной Ким Ир Сена.

"Такие примеры показывают, что проводятся обычные мероприятия", - отметил чиновник министерства.

Ранее на этой неделе американский телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне изучают данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера, и в частности о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан после операции на сердце.

Ранее представитель администрации президента Южной Кореи уже заявлял, что Сеул не заметил никаких признаков, свидетельствующих о плохом самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Нам нечего подтвердить, и в Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", - говорится в сообщении для СМИ Кан Мин Сока, пресс-секретаря администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике на заседании Политбюро правящей Трудовой партии Кореи сообщалось 11 апреля.

Между тем, 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!