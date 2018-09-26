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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:30 26.09.2018 - 19:30

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на заседании Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения, на котором председательствовал президент США Дональд Трамп.

"Ничего нового мы не услышали", - сказал С.Лавров журналистам.

1ви ав

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