Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 15:49

*** Он уверен, что РФ пыталась повлиять на выборы

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Ни один гражданин США не помогал Росси в попытках вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году, заявил в четверг на пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр.

"Специальный прокурор не нашел свидетельств тому, что какой-либо американец, в том числе какой-либо человек, связанный с (предвыборной - ИФ) кампанией Трампа, вступал в сговор либо действовал совместно с российскими властями", - сказал У.Барр на мероприятии, посвященном публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

При этом У.Барр вновь подчеркнул, что доклад ясно показывает, что РФ пыталась вмешаться в американские выбор 2016 года.

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