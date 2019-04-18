Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 15:53

*** Он уверен, что РФ пыталась повлиять на выборы

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Ни один гражданин США не помогал Росси в попытках вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году, заявил в четверг на пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр.

"Специальный прокурор не нашел свидетельств тому, что какой-либо американец, в том числе какой-либо человек, связанный с (предвыборной - ИФ) кампанией Трампа, вступал в сговор либо действовал совместно с российскими властями", - сказал У.Барр на мероприятии, посвященном публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

При этом У.Барр вновь подчеркнул, что доклад ясно показывает, что РФ пыталась вмешаться в американские выбор 2016 года.

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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