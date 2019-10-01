Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 6:34

Дели. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар отстоял право своей страны покупать у России военную технику, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщает NDTV.

"Мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам, что покупать или не покупать у России, так же как мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам покупать или не покупать у Америки", - сказал глава МИД Индии журналистам в ходе визита в Вашингтон.

"Эта свобода выбора принадлежит нам, и мы считаем, что в интересах каждого признать это", - добавил он.

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