*** Вновь лидируют социалисты
Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Испанская социалистическая рабочая партия одержала победу на внеочередных всеобщих выборах, которые состоялись в стране в воскресенье, однако она вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии, на основании 99% подсчитанных бюллетеней социалисты получают 120 мест в новом составе парламента.
С 87 местами в парламент проходит консервативная Народная партия, ультраправая партия Vox обеспечила себе представительство 52 парламентариев, левое объединение "Подемос" будет представлено 35 депутатами, а либералы из партии "Граждане" - 10 депутатами.
Это означает, что социалистам вновь не удастся сформировать правительство большинства, и им придется вести переговоры о создании коалиционного правительства.
1ар тг