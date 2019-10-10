Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 13:19

Стокгольм. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год - австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке.

В Twitter Нобелевской премии отмечается, что Ольга Токарчук стала лауреатом премии за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни".

В свою очередь Петер Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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