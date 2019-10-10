Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 14:20

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Стокгольм. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год - австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке.

Согласно твиттеру Нобелевской премии, Токарчук стала лауреатом премии за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни".

Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта".

Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув, окончила Варшавский университет по специальности психология. В настоящее время она живет в городе Вроцлав на западе Польши. Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой "Путешествие любителей книг". Настоящего признания добилась с третьим романом "Первобытные и другие времена".

Хандке родился в 1942 году в Каринтии, федеральной земле на юге Австрии. Его первый роман "Шершни" был опубликован в 1966 году. В тот же год он бросил обучение в Грацском университете имени Карла и Франка. Хандке зарекомендовал себя как одного из самых влиятельных европейских писателей после Второй Мировой войны. С 1990 года Хандке живет в муниципалитете Шавиль на юго-западе Парижа. Его библиография состоит из романов, эссе, заметок, драматических произведений и сценариев.

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