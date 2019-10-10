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Стокгольм. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год - австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке.

Согласно твиттеру Нобелевской премии, Токарчук стала лауреатом премии за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни".

Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта".

Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув, окончила Варшавский университет по специальности психология. В настоящее время она живет в городе Вроцлав на западе Польши. Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой "Путешествие любителей книг". Настоящего признания добилась с третьим романом "Первобытные и другие времена".

Хандке родился в 1942 году в Каринтии, федеральной земле на юге Австрии. Его первый роман "Шершни" был опубликован в 1966 году. В тот же год он бросил обучение в Грацском университете имени Карла и Франка. Хандке зарекомендовал себя как одного из самых влиятельных европейских писателей после Второй Мировой войны. С 1990 года Хандке живет в муниципалитете Шавиль на юго-западе Парижа. Его библиография состоит из романов, эссе, заметок, драматических произведений и сценариев.

В марте этого года было объявлено, что Шведская королевская академия наук в октябре 2019 года присудит Нобелевскую премию по литературе одновременно за 2018 и 2019 годы.

Так, в мае прошлого года Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, связанный с фотографом Жан-Клодом Арно, который предстал перед апелляционным судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера. Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе.

В связи с этим делом было решено, что в отборе кандидатов на получение премии теперь будут участвовать пять независимых экспертов, не являющихся членами Шведской академии. Также были избраны несколько новых членов академии.

Кроме того, среди членов Шведской академии наук отныне нет людей, в отношении которых ведется уголовное расследование, и также "в Нобелевском комитете теперь не состоят личности, связанные с событиями прошлого года".

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