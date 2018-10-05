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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:43 05.10.2018 - 11:43

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Стокгольм. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу Денису Муквеге (Демократическая Республика Конго) и правозащитнице Наде Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Об этом в пятницу объявили в норвежском Нобелевском комитете.

"Лауреат Нобелевской премии за мир Денис Муквеге - это деятель, который посвятил свою жизнь защите лиц, подвергшихся сексуальному насилию в ходе военных действий. Лауреат Надя Мурад - человек, который рассказала о насилии в отношении себя и других", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Нобелевского комитета.

Д.Муквеге - конголезский гинеколог, кавалер Ордена Почётного легиона. Более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

В 2008 году он стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году от руководства Европейского союза Д.Муквеге получил премию имени Сахарова за свою работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия.

Н.Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. В частности, в 2016 году получила премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела по правам человека.

Она представительница народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она стала одной из жертв преследований езидов со стороны террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Надя Мурад сама стала жертвой военных преступлений. (. . .) В августе 2014 года "Исламское государство" начало проводить жесткие и систематические атаки на деревни в округе Синджар, нацеленные на уничтожение населения езидов. В деревне Нади Мурад боевики убили несколько сотен человек. Молодые женщины, в том числе дети, были похищены и удерживались в качестве секс-рабынь. (. . .) Н.Мурад была одной из 3 тыс. девушек и женщин, которые стали жертвами изнасилований и жестокого обращения со стороны боевиков ИГ", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В сообщении отмечается, что после трех месяцев плена Н.Мурад удалось сбежать, после чего она придала широкой огласке все то, что ей пришлось пережить. В 2016 году в возрасте 23 лет она была назначена послом доброй воли ООН.

1аю ав

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